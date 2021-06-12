С Днем России поздравила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Фото: Сайт Омбудсмена Республики

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова поздравила с Днем России.

- Дорогие россияне! Примите мои искренние поздравления с Днем России! Сегодняшний день – это символ всеобщего единения и гордости за нашу общую Родину, ее историю, культуру, за жителей, которые во все времена не жалея сил трудились, вставали на защиту страны, обеспечивали ее развитие. Современная Россия является по-настоящему суверенной державой с мощным экономическим и оборонным потенциалом, по праву обладает большим международным авторитетом, - сказала Дарья Васильевна.

Омбудсмен ДНР пожелала всему многонациональному российскому народу мира, согласия, уверенности в будущем, а также процветания!