В ДНР пневмониями за сутки заболели 77 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР кривая заболеваемости пневмониями, в том числе и ковидными, не опускается ниже десятков случаев за сутки. Об этом сообщает Минздрав.

- За минувшие сутки выявлено 77 случаев пневмоний, на 21 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 66. Всего на лечении 1256 пациентов с пневмониями, из них 618 - на кислородной поддержке (плюс 20 за сутки), - говорится в сообщении ведомства.

На сегодня в Республике на лечении от ковида находятся 3107 пациентов, выписаны – 34637 человека, умерли – 3110.

Медики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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