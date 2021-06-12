Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 141 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 141 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 12 июня проведено 465 исследований, из них выявлено 123 случая заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 3107 пациентов, выписаны – 34637 человека, летальных случаев – 3110.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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