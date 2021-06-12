ВСУ нанесли артудар по югу ДНР

Украинские боевики нанесли артудар по югу ДНР. Фото: штаб ООС

Сегодня, 12 июня, утром украинские военные нанесли артудар из гранатометов по Ленинскому, что на юге Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины открывали огонь со стороны подконтрольного им Водяного, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник выпустил 52 заряда из РПГ, СПГ, АГС, подствольного гранатомета, а также пускал в ход стрелковое оружие. Украинская сторона в СЦКК по-прежнему игнорирует запрос «режима тишины». Такое вот «перемирие».

Сейчас в Донбассе должен действовать пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы по укреплению боевых позиций и полеты беспилотников.

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