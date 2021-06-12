Леонид Пасечник поздравил жителей с Днем России. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Донбасса с Днем России.

- Это день - повод гордиться выдающимися заслугами, ратными победами, природной добротой и стремлением прийти на помощь по зову сердца! Этот праздник воспринимается как символ неразрывной связи нашей Республики с Великой Россией и напоминает о серьезной ответственности за весь Русский мир, который совместными усилиями обязательно отстоим! – говорится в поздравлении.

Леонид Пасечник поблагодарил братский народ за помощь и поддержку. В частности, за гуманитарную помощь и возможность упрощенно получать российское гражданство.

Глава Республики пожелал донбассовцам мирного неба над головой, крепкого здоровья, благополучия, созидательного труда, новых свершений и достижений во благо процветания и благополучия Российской Федерации.

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