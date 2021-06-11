В Киеве рассказали, кому из пенсионеров республик Донбасса хотят вернуть 11 миллиардов гривен

Для получения украинской пенсии пожилые люди должны были зарегистрироваться в качестве переселенцев. Фото: ГМ «Пролиска»

На Украине вдруг «вспомнили» о долгах перед пенсионерами ДНР и ЛНР. Пенсионный фонд зарегистрировал проект постановления Кабинета министров о выплате 11 миллиардов гривен (28,6 млрд рублей) переселенцам из Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, кто может рассчитывать на получение этих денег. По ее словам, на начало 2014 года на учете состояли 1 млн 126 тыс. пенсионеров из Донецкой и Луганской областей, а сегодня украинскую пенсию получают всего 626 тысяч человек.

- Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, и 11 миллиардов гривен — это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года, - сказала омбудсмен.

Таким образом, на возврат долгов могут рассчитывать пенсионеры, которые подавали иски в суд, и по ним было принято положительное решение. В основном речь идет о жителях Донбасса, которые реально переехали на Украину после начала войны. Но еще не факт, что в Киеве найдется такая большая сумма для пожилых жителей.

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