«Это заслуга старой команды»: при Зеленском ситуация с обменом пленными на Донбассе только ухудшилась

Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева выступила с заявлением. Фото: ЛИЦ

С момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского ситуация с обменом пленными на Донбассе только ухудшилась. Об этом заявила представитель Луганской Народной Республики Ольга Кобцева, комментируя итоги очередного раунда переговоров Контактной группы в Минске.

- Если до назначения господина Зеленского у нас происходило хотя бы группами небольшое освобождение людей, то за время работы господина Зеленского у нас освобождение людей произошло всего 2 раза. И то это заслуга старой команды, которая с нами прорабатывала все вопросы, - подчеркнула она.

По словам Кобцевой, последний раз информацию по задержанным лицам Киев предоставлял еще в январе 2020 года.

- А в средства массовой информации делает такие двоякие заявления, имитируя бурную деятельность в переговорном процессе, - заявила она.

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