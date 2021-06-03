В Донецк съедутся ведущие филологи из России и Республик Донбасса

Форум организован в рамках проекта, действующего в Республике с конца мая и направленного на сохранение культурного и исторического наследия России. Фото: Русский центр

5 и 6 июня в столице Донецкой Народной Республики пройдет международный научно-практический форум «Русское слово в современном мире». Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

- В мероприятии примут участие ведущие педагоги и филологи из России и Республик Донбасса, которые намереваются обсудить широкий круг тем. А именно - политический, социальный и филологический статус русского языка, - рассказали подробности организаторы мероприятия.

Уточняется, что помимо пленарного заседания и научно-методической конференции, для учителей русского языка и литературы проведут семинары и всевозможные мастер-классы.

Напомним, что сегодня русский язык утвержден в качестве единственного государственного языка на территории Республик Донбасса и признан одним из главных факторов единства и самоидентификации жителей. Его роль и значение закреплены в общественно-политической Доктрине «Русский Донбасс».

Читайте также

В Донецке прошли Малые олимпийские игры

Соревнования посвятили Международному дню защиты детей (подробнее)