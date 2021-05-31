Погода в Донецке на 1 июня: Сильный дождь будет идти весь день

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Донецке будет на протяжении всей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционно на День защиты детей, 1 июня, в Донецке устраивают праздник с мороженым, яркими шарами, аттракционами и прочими детскими радостями. Однако погода в день не очень будет располагать к веселью. На протяжении всего дня будет идти дождь. Он не прекратится до самого вечера. Только изредка из-за туч будут проглядываться солнечные лучи.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Скорость воздушных потоков составит 5 – 9 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Деть ветер будет в восточном направлении. Атмосферное давление ниже нормы – 740-742 миллиметра ртутного столба.

Народный прогноз погоды. В первый день лета почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а само лето будет теплым. Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.

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