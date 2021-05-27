Погода в Донецке: 28 мая будет облачно и до 25 градусов тепла

В Донецке будет тепло и облачно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

28 мая в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром +14…+16 градусов. Днем – до 25 градусов тепла. Вечером +18…+20 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 8 м/с.

Православная церковь в этот день почитает память двух святых - Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского. В народном календаре дата получила названия Пахом Теплый, Пахом-бокогрей, Пахомов день. Считалось, если весь день теплый, то и лето порадует теплом. Если день начался с багряной зари, то летом будут засуха и пожары. Восточный ветер в дождь говорит о скором его прекращении.

По прогнозам синоптиков днем 29 мая вероятность осадков усилится. Возможны грозы. При этом сохранится теплая погода – до +26 градусов.

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