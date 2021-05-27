Украинская армия ракетами и крупнокалиберными минами обстреляла аэропорт Донецка

По окраинам Донецка ударили тяжелые минометы ВСУ. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 27 мая, вечером беспрецедентный обстрел устроили украинские военные. По району разрушенного аэропорта Донецка имени Сергея Прокофьева ударили тяжелые минометы и противотанковые ракеты.
- Украинская армия в 19:50 нанесла удар по поселку Веселое на окраине Донецка (район международного аэропорта имени Сергея Прокофьева) с применением минометов калибром 120 мм и противотанковых ракетных комплексов — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
За короткий срок было выпущено 20 мин и три ПТУР. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное. Там находятся позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Дмитрия Кащенко.
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