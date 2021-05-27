Мирный житель Донбасса подорвался на украинской мине

Украинские военные часто минируют территорию, не устанавливая предупредительные таблички. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Мирный житель получил ранения, подорвавшись на установленном украинскими силовиками взрывном устройстве в районе подконтрольной ВСУ Кременной. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По данным наших источников, в районе города Кременная вблизи блокпоста Национальной гвардии Украины на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель, который получил множественные осколочные ранения, - проинформировал Филипоненко, отметив, что данный факт также подтверждается наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Народной милиции ЛНР в очередной раз обратились к жителям подконтрольных Украине районов быть предельно внимательными, не прикасаться к неизвестным предметам и избегать передвижения по маршрутам, расположенным в непосредственной близости к местам дислокации ВСУ.

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