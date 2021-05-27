Глава ДНР рассказал, как в этом году будут впускать в курортный поселок Седово

В нынешнем году сохранится система предварительной регистрации в местах отдыха у моря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 27 мая, Глава ДНР Денис Пушилин во время посещения Новоазовского района рассказал о том, как будет организован отдых в Седово в 2021 году.

- С одной стороны, это вопрос безопасности при военной угрозе, близости населенного пункта к линии соприкосновения. Вторая непосредственная угроза – ковид. Если бы мы в прошлом году более мягкие ограничения вводили, не исключено, что начались бы массовые заболевания, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что в этом году будет легче, потому что предприниматели зарегистрированы, механизм уже есть. От жителей Республики потребуется просто заблаговременно зарегистрироваться в местах размещения – местных пансионатах, мини-отелях или у частных предпринимателей.

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