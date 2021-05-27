Украинская армия нанесла минометный удар по Донецку

По Донецку снова бьют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 27 мая, днем вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов и гранатометов западную окраину Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел начался в 13:30. Огонь велся с позиций в районе подконтрольной киевским властям Марьинки в направлении поселка шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Выпущено пять мин калибром 82 мм. Также применялся станковый противотанковый гранатомет. Выпущено три гранаты.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, что в Марьинке находятся позиции 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует Максим Марченко.
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