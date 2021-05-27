В донецком цирке «Космос» затеяли большую реконструкцию

В первую очередь в цирке отремонтируют крышу Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В ближайшее время в донецком цирке «Космос» планируют провести большую реконструкцию.

- Самое больное сегодня — это крыша, - заявил министр культуры ДНР Михаил Желтяков в эфире телеканала «Оплот ТВ». - Уже сделана проектно-сметная документация. Скоро преступят к ремонту крыши.

В дальнейшем последует реконструкция всего цирка. Заменят окна, кресла в зале, звук и освещение.

А в ближайшие выходные дни в цирке завершает свою работу программа «Легенды и новые звёзды». В ней участвуют выдающиеся артисты Росгосцирка в номере «Канатоходцы Медниковы» под руководством легенды цирка, королевы каната, заслуженной артистки России Фатимы Гаджикурбановой. Зрители также могут увидеть уникальный номер заслуженных артистов России Исайчевых «Пумы на свободе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День защиты детей в Донецке 2021: Программа мероприятий на 1 июня

На День защиты детей в Донецке 2021 детвору ожидает развлекательная программа (подробнее)