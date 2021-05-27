Коронавирус в ДНР: За сутки 25 жителей Республики умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 307 жителей. 25 умерли от опасной инфекции. За это время 162 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 780 исследований, из них выявлены 248 случаев заболевания (31,8 %) и у 59 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 38183. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4248 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 31076. Летальных случаев – 2859.

За сутки выявлено 96 случаев пневмоний, на 25 случаев меньше, чем за предыдущий день. 70 человек госпитализированы. Всего на лечении 1761 пациент с пневмониями, из них 694 на кислородной поддержке (+24 за сутки).

Также по результатам 244 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлен 61 человек, ранее переболевший коронавирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер любимец дончан - музыкант Николай Гладков, известный еще как Дед Рокер

Популярного барабанщика не стало больше месяца назад (подробнее)