Утром боевики из 58-й бригады ВСУ обстреляли из противотанковых гранатометов поселок под Ясиноватой

Схема обстрела территории ДНР на донецком направлении боевиками из 58-й бригады ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Сегодня, 27 мая, в 8 часов утра украинские боевики на донецком направлении обстреляли поселок Лозовое Ясиноватского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР.

- Боевики из 16-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Дмитрия Кащенко с позиций в районе поселка Пески обстреляли из станковых противотанковых гранатометов район поселка Лозовое. Было выпущено пять гранат, - говорится в сообщении УНМ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В УНМ отметили, что факт нарушения в оперативном порядке доведен до представителей украинской стороны в СЦКК. А вот попытка представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минобороны Украины испытает под Мариуполем новый комплекс для управления артиллерией

Комплекс предназначен для автоматизированного управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А», состоящий из восьми машин (подробнее)