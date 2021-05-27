В Горловке спасатели пришли на помощь трем жителям, пострадавшим в аварии

Происшествие случилось на улице Кузнецова-Зубарева. Фото: МВД ДНР

26 мая на улице Кузнецова-Зубарева в Центрально-Городском районе Горловки произошло столкновение легкового автомобиля BMW с деревом на обочине. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Спасатели ГПСО Горловки с помощью гидравлического инструмента деблокировали трех пострадавших, извлекли их из автомобиля. Затем сотрудники МЧС перенесли пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи и одному из них на месте оказали доврачебную медицинскую помощь, - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое участников автопроисшествия, 1987 и 1990 годов рождения, госпитализированы в лечебное учреждение Горловки. От МЧС привлекались 3 машины и 11 сотрудников.

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