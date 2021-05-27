В Макеевке получил травму электрослесарь шахты

Горноспасатели пришли на помощь травмированному шахтеру. Фото: МЧС ДНР

В среду, 26 мая, на поверхности шахты №22 «Коммунарская» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» получил травму горняк. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР

- Горноспасатели 3 ГВГСО из Макеевки оказали медицинскую помощь электрослесарю 1992 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в больницу Макеевки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС ДНР привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ).

Напомним, что в ДНР последнее до этого случая происшествие с травмами горняков произошло 21 мая в Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» предприятия «Торезантрацит». Там пострадал горнорабочий 1984 года рождения.

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