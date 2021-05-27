Украинские военные обстреляли из гранатометов Золотое, Лозовое и Желобок

Украинские военные вели огонь из автоматических станковых гранатометов АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое и Желобок. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.
Тем временем, ВСУ использовали автомобили с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для доставки военнослужащих и боеприпасов к линии соприкосновения в районы Золотого и села Муратово. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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