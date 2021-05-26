27 мая в Донецке будет ясная и жаркая погода

27 мая ожидается ясная и жаркая погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На протяжении всего дня в Донецке 27 мая будет преимущественно ясная и жаркая погода. Облаков на небе будет много, а солнечные лучи будут по-летнему греть прямо в макушку. Осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться от +14 до +26 градусов тепла. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3 – 8 метров в секунду. Дуть будут в восточном и северо-восточном направлениях. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 27 мая почитается память святого мученика Исидора. В прежние времена этого дня ожидали, как окончания всяких холодов. С этого момента начинается знойное лето. Но если день все же был холодным, то следовало ожидать такого же лета. На Исидора прилетают стрижи и ласточки, приносят тепло.

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