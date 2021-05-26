В Донецке открылась фотовыставка, посвященная седьмой годовщине начала боевых действий

26 мая украинская авиация атаковала донецкий аэропорт и близлежащую территорию Фото: Нигина БЕРОЕВА

На базе Донецкого республиканского краеведческого музея сегодня, 26 мая, открылась фотовыставка «Ушедшие в вечность», посвященная семилетней годовщине начала боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили на официальном сайте ДНР.

— Выставка посвящена трагическим событиям в истории нашей молодой Республики. Наша задача, чтобы молодое поколение помнило эти события, которые мы прожили и сейчас проживаем. Молодежь должна знать, в том числе и о современной истории, тщательно изучать хронологию событий. Думаем, что фотовыставка будет востребована, — отметила заведующая Военно-историческим музеем Великой Отечественной войны Людмила Декурно.

На выставке представлены 20 портретов погибших защитников донецкого аэропорта и баннер, на котором изображен памятный знак и фамилии погибших добровольцев из РФ. Автором сюжета знака стал известный российский художник Алексей Голубев-Бродский. Руководство музея надеется, что в скором времени знак будет установлен на территории аэропорта.

Напомним, что 26 мая 2014 года – это день, ставший отправной точкой начала войны в Донбассе. Украинская авиация нанесла удар по Донецку. В результате погибли 40 и ранен 31 мирный житель.

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