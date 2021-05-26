Минобороны Украины испытает под Мариуполем новый комплекс для управления артиллерией

Комплекс предназначен для автоматического запуска артиллерии. Фото: пресс-центр штаба ООС

В районе села Лебединское, которое находится под контролем киевских властей, обнаружен комплекс автоматизированного управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А». Как сообщили в оборонном ведомстве ДНР, его пригнали в зону конфликта для испытаний.

Однако кроме комплекса в указанном районе также размещены две САУ «Акация» калибром 152 миллиметра. Командование противника пытается скрыть от беспилотников ОБСЕ нахождение военной техники в жилом районе. Так что для их «защиты» выставлены посты из четырех зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» и «ОСА».

Отмечается, что новый комплекс Минобороны Украины является разработкой Львовского государственного завода «Лорта», в состав которого входит восемь машин. Он предназначен для автоматического управления артиллерией – планирование огня, передачи приказов каждому огневому средству, быстрому развертыванию боевых машин и т.п.

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