Семьям погибших защитников ДНР выделили новые квартиры в столице

Ключи от квартир получили восемь семей. Фото: мэр Донецка Алексей Кулемзин

Восемь семей погибших защитников Донецкой Народной Республики получили ключи от новых квартир в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Вручил ключи от маневренного фонда еще восьми донецким семьям. Обладателями ключей стали члены семей погибших защитников ДНР и граждане, чьи дома были разрушены в результате ведения боевых действий. Поздравляю семьи с новосельем, — отметил мэр столицы Республики.

Отмечается, что жилье нуждающимся выделили из маневренного фонда города Донецка по поручению Главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, что в прошлый раз на эти же цели было выделено три квартиры. Тогда новую жилплощадь получили не только члены семей погибших военнослужащих, но также защитники Республики, чье жилье было разрушено в результате боевых действий.

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