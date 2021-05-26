В ЛНР образовали Государственную инспекцию труда

Государственная инспекция будет следить за соблюдением трудового законодательства Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике с сегодняшнего дня теперь есть Государственная инспекция труда, которая будет следить за соблюдением трудового законодательства на производстве, в учреждениях и организациях. Соответствующий указ издал Глава ЛНР Леонид Пасечник. Он вступает в силу со дня его подписания.

— С целью обеспечения осуществления государственного надзора за соблюдением трудового законодательства ЛНР постановляю образовать Государственную инспекцию труда Луганской Народной Республики, — говорится в тексте документа.

Кроме того, Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил правительству Республики принять акты для реализации положений настоящего указа. При этом он оставил за собой контроль за исполнением документа.

Также отмечается, что в дальнейшем координировать и направлять деятельность Государственной инспекции труда будет Министерство труда и социальной политики ЛНР.

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