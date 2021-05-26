ГАИ разыскивает водителя, сбившего школьницу в Донецке

ДТП произошло в Калининском районе города, вблизи здания №26 по улице Герцена Фото: Иван МАКЕЕВ

25 мая в Калининском районе Донецка произошло ДТП. Автомобиль совершил наезд на школьницу, после чего скрылся с места. В результате девочка получила травмы. Госавтоинспеция обратилась к жителям города с просьбой о помощи в поимке преступника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— ДТП произошло 25 мая около 13:10 в Калининском районе Донецка, вблизи здания № 26 по улице Герцена. Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на 13-летнюю школьницу, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП несовершеннолетняя была травмирована, — уточнили в ведомстве.

Если вы стали очевидцем произошедшего или обладаете какой-либо информацией о местоположении водителя, то сообщить об этом вы можете по телефонам: 071-301-63-82 или 102, либо обратиться по адресу: город Донецк, улица Павших Коммунаров, 75.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В крупном ДТП в Макеевке пострадали 10 человек

На шоссе в Червоногвардейском районе столкнулись два пассажирских автобуса (подробнее)