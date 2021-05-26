Медики диагностировали коронавирус у 261 жителям ДНР

В ДНР продолжают фиксировать прирост больных COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 261 жителя ДНР. Причем большей части пациентов его поставили после проведения лабораторного исследования анализов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— За 25 мая проведено 733 исследования, из них выявлено 223 случая заболевания (30,4%) и у 38 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 11 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 8 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме того, за отчетный период 154 пациента сняли с учета в медучреждениях Республики и еще зарегистрировано 25 летальных случаев от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР официально подтверждено 37 876 случаев заражения, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 4128 пациентов, выписаны 30 914 человек, летальных случаев – 2834. И выявлено 1693 пациента, ранее переболевшие COVID-19.

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