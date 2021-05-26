СЦКК: ВСУ применили гранатометы и вооружение БМП во время вчерашних обстрелов ДНР

Для обстрелов ДНР боевики ВСУ применили вооружение БМП и БТР. Фото: Минобороны Украины

В предыдущие сутки под огнем украинских силовиков оказались населенные пункты ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило два раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 11 единиц (без учета калибра менее 12,7 мм), — говорится в сообщении.

Уточняется, что под огнем оказались окрестности села Луганское, которое находится на окраине Донецка, а также район села Новая Марьевка на юге ДНР. Противник использовал гранатометы и вооружение БМП и БТР. Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Во время обстрелов Представительство ДНР в СЦКК попыталось установить режим тишины задействовав координационный механизм. Однако все обращения об этом были проигнорированы украинской стороной.

Тем временем на линии соприкосновения в ЛНР также не все спокойно. ВСУ дважды открывали огонь по населенным пунктам Республики. Причем использовались гранатометы различного типа.

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