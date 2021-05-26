В медучреждениях ЛНР на учете находятся 157 пациентов с COVID-19

В ЛНР продолжается вакцинация населения от COVID-19. Фото: Народная милиция ЛНР

В Луганской Народной Республике продолжают фиксировать прирост больных коронавирусной инфекцией. Еще 12 пациентов с COVID-19 поставили на учет за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

Также уточняется, что за этот отчетный период еще 27 пациентов побороли болезнь и зарегистрирован один летальный случай.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР официально было подтверждено 4657 случаев заболевания, из них 157 пациентов все еще находятся на учете в медучреждениях, 4068 человек побороли болезнь, а летальных случаев – 432.

При этом власти Республики продолжают «держать руку на пульсе». В ЛНР до сих пор действует режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия разрешают проводить только со строгим соблюдением ограничительных мер. Решение об этом принимается в Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Республики.

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