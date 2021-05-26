Села ЛНР подверглись гранатометному обстрелу в прошедшие сутки

Информация о разрушениях в населенных пунктах уточняется. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

В прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись два населенных пункта ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что вчера вечером обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Лозовое. Огонь велся из разного вида вооружения: станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, подствольного гранатомета ГП-25 и стрелкового оружия. Всего было сделано пять выстрелов.

Как отмечают в Представительстве Республики в СЦКК, информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры все еще уточняется.

Однако не только гранатометами снабжена украинская армия в Донбассе. Как сообщают в Народной милиции, ВСУ продолжают предпринимать меры по сокрытию размещения тяжелого вооружения, вроде гаубиц, артиллерии и зенитно-ракетных комплексов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким был комбриг «Призрака» Алексей Мозговой

Один из знаковых лидеров ополчения Донбасса погиб в результате покушения 23 мая 2015 года (подробнее)