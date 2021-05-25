Лидер ансамбля «Новороссия» Роман Разум выступил в Кремле

Роман Разум. Фото: скриншот из видео ВКонтакте/Роман Разум

Роман Разум, лидер ансамбля второго армейского корпуса Луганской Народной Республики «Новороссия» 22 мая выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца. В сопровождении оркестра Министерства Юстиции России он исполнил песню Иосифа Кобзона «Горячий снег».

- Всю жизнь шёл к этому важнейшему моменту, чтобы спеть в Большом Кремлёвском дворце, - сказал Роман Разум. - Своим участием я представлял Народную милицию Луганской Народной Республики.

Песня «Горячий снег» - одно из самых любимых произведений Разума о Великой Отечественной войне.

- Я не просто так решился исполнить песню Иосифа Кобзона «Горячий снег». Это начало создания концертной программы «Мгновения», которая будет посвящена моему кумиру, - анонсировал Роман Разум.

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