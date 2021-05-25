НМ ДНР: Миссия ОБСЕ должна представить результаты разбирательства крушения своего беспилотника в тылу территории ВСУ

Беспилотник ОБСЕ потерпел крушение на подконтрольной Киеву территории (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны провести разбирательство по факту крушения беспилотника СММ 17 мая на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

- Мы заявляем, что какой-либо аппаратуры, препятствующей работе беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, на позициях Народной милиции ДНР нет. Миссия ОБСЕ должна представить результаты разбирательства крушения своего беспилотника в тылу территории ВСУ, - сообщили Донецкому агентству новостей в оборонном ведомстве ДНР.

Беспилотник наблюдателей потерпел в районе Константиновки из-за радиопомех. Аппарат получил повреждения. Сотрудники миссии вернула БЛА, полеты были приостановлены.

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