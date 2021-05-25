Украинская армия тренировалась сбивать беспилотники ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать беспилотникам ОБСЕ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе ОБСЕ для того, чтобы скрыть размещение своего вооружения в зоне так называемой «операции объединенных сил».

- В частности, обеспокоенность штаба «ООС» вызывает возможность вскрытия средствами видеонаблюдения БЛА ОБСЕ нахождение в жилом районе населенного пункта Лебединское двух 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация» и комплекса автоматизированного управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А», который министерство обороны Украины решило испытать в зоне «ООС», - рассказали в НМ ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что для недопущения вскрытия беспилотниками ОБСЕ, боевиками 128 бригады выставлено два зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10» и два ЗРК «ОСА».

- Также проведена тренировка дежурных сил и средств подразделений по обнаружению и уничтожению условного БЛА ОБСЕ. В качестве воздушных целей использовались беспилотники «Mavic 2 Pro» и «Лелека-100», имитировавшие полеты беспилотников Миссии ОБСЕ среднего и дальнего радиуса действия, - сказали в Народной милиции.

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