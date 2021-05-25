Глава ЛНР поздравил выпускников школ Республики с окончанием учебного года

Леонид Пасечник. Фото: Сайт Главы ЛНР

Сегодня, 25 мая, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил выпускников школ государства с окончанием учебного года.

- Для выпускников это важный рубеж в жизни, начало большого самостоятельного пути, значимое событие, которое навсегда останется в памяти. Убежден, за порогом школы вас ждет светлое будущее, новые успехи и свершения, - сказал он.

Леонид Иванович отметил, что последний звонок – трогательный момент не только для выпускников и родителей.

- В этот день отдельные слова признательности хочется сказать учителям: вы не просто даете знания, вы формируете будущее ЛНР. Спасибо за неоценимый труд и служение избранному делу, - сказал Глава ЛНР и пожелал ребятам реализовать накопленные за годы учебы знания и умения, найти свою дорогу, которая приведет к намеченным целям.

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