На Трудовских восстановили поврежденное украинской армией электроснабжение

Электроснабжение восстановлено (Архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В поселке шахты «Трудовская», что в петровском районе столицы восстановлено электроснабжение, которое было повреждено в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Аварийно-ремонтные бригады «Региональная энергопоставляющая компания» завершили восстановительные работы в поселке шахты «Трудовская» после обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ремонт проводился в сопровождении сотрудников представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Напомним, что в результате обстрела со стороны украинской армии 24 мая повреждения получили два дома, газопровод и электроподстанция

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