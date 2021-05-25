24 мая КПВВ «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе пересекли 316 человек

"Еленовку" открывают два раза в неделю - в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 24 мая, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 316 человек.

- На территорию Донецкой Народной Республики запущено 25 транспортных средств, 131 человек», – отметили в МЧС. - На территорию Украины выпущено 48 транспортных средства, 185 человек.

Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Донецкой Народной Республики «Еленовка» работает два раза в неделю – в понедельник и пятницу. Для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины.

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