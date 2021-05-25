В ДНР 100 тысяч человек написали Республиканский диктант ко Дню славянской письменности и культуры

В Донецком лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой имени Георгия Берегового писали текст «Донецкая весна». Фото: ОД «ДР»

Сто тысяч человек написали Республиканский диктант ко Дню славянской письменности и культуры, который прошел во всех учебных заведениях государства. Об этом сообщили в общественном движении «Донецкая Республика».

- Тексты диктантов на всех площадках были разными, - говорят в ОД «ДР». - Авторами текстов, посвященных истории Донбасса, русскому языку и культуре, выступили прозаики, поэты и педагоги Республики.

Отмечается, что в Донецком лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой имени Георгия Берегового писали текст «Донецкая весна» о проведении майских праздников в Донецке.

- Всего диктант продлился 20 минут, после окончания ребята поделились своими впечатлениями. Большинство говорили, что легко справились с написанием текста, ведь они писали диктанты такой сложности в течении всего учебного года, - рассказали в общественном движении.

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