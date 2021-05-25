Еще у 298 жителей Республики был выявлен коронавирус Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным, проведенных 24 мая, исследований коронавирус в ДНР выявили еще у 298 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 25 мая заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 37 615, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 30 760 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2809 летальных случаев. Лечение продолжают 4046 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки не был выявлен ни у одного жителя. За этот же период от Covid-19 вылечились четыре человека.

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