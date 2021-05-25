За сутки коронавирус в ЛНР не выявили ни у одного жителя

За сутки в ЛНР не выявили ни одного зараженного коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жител. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 25 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 4645, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли четыре жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4045 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Зарегистрирован один летальный случай. За все время в ЛНР зафиксировано 431 случай смерти от коронавирусной инфекции.

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