В Донецке проходит международный форум по инновационным перспективам Донбасса

В эти дни в ДонНТУ ожидают прибытия нескольких тысяч гостей. Фото: ДАН

В столице Донецкой Народной Республики стартовал 7-ой международный научный форум «Инновационные перспективы Донбасса». Об этом сообщили в Донецком национальном техническом университете, который выступает принимающей стороной.

Помимо самой молодежи, подготовившей свои научные разработки, в мероприятии участвуют министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков, сотрудники Московского института электронной техники и луганские ученые.

- Мы задумали этот форум семь лет назад - зимой 2015 года. Сейчас он перерос в очень масштабное мероприятие, которое на этот раз объединило 27 разных конференций, - рассказал журналистам ректор вуза Александр Аноприенко.

Уточняется, что форум продлится до 31 мая. В этом году в связи с празднованием 100-летия ДонНТУ программа встречи будет немного расширена. Помимо узкопрофильных тем, будет также обсуждаться вклад самого университета в развитие региона.

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