Жителей Донецка предупредили о сбоях в подаче воды 25 мая

Напор воды в кранах может упасть на 10-15 процентов. Фото: minstroy-dnr.ru

В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе в столице Донецкой Народной Республики возможно сокращение подачи воды. Оно затронет потребителей Ворошиловского, Калининского и Киевского районов города. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Из-за проведения аварийных работ на магистральном водоводе питьевой воды 25 мая с 15.00 до окончания ремонта возможно сокращение подачи воды на 10-15 процентов в Калининском, Киевском и Ворошиловском районах города, - проинформировал мэр.

Он также добавил, что без холодного водоснабжения на этот период останутся абоненты в поселке Котовского, расположенном в Калининском районе столицы Республики.

Напомним, во второй половине мая в Донецкой Народной Республике началась дезинфекция водопроводных сетей. Был обнародован график хлорирования воды в ДНР - 2021, который разработали для каждого отдельно взятого города и района.

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