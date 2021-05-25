Спасатели обследовали дно Исаковского водохранилища в ЛНР

Водолазы обследовали подводную часть пляжа общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Фото: МЧС ЛНР

На территории Исаковского водохранилища сотрудники МЧС ЛНР проверили участок подводной части пляжа. С такой просьбой к ним обратился арендатор, сообщают в пресс-службе ведомства.

Чтобы обеспечить жителям комфортный, а главное безопасный отдых у воды, тот попросил проверить пляжную зону на наличие опасных предметов.

- Зачастую люди приезжают сюда с детьми, которые любят нырять и играть в воде и могут запросто получить травмы, - объяснили в МЧС.

Водолазы спасательной службы обследовали дно водохранилища общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Глубина здесь достигает местами 4-х метров. На поверхность подняли битое стекло, пластиковые бутылки, камни, металлические конструкции длиной по 6 метров и даже каркас беседки, которую недавно отнесло ветром в воду.

- Для извлечения последних пришлось задействовать трос и автомобиль ГАЗ-66, - рассказали спасатели.

Жителям напоминают, что отдыхая у воды, следует быть крайне осторожным. Купаться в запрещенных и не прошедших проверку местах не рекомендуется, так как подобные пляжи таят в себе немало опасностей.

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