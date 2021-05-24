Коронавирус в ДНР: За сутки 57 человек заболели пневмонией

В больницах продолжают получать лечение более 4 тысяч коронавирусных больных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике не проводили новых исследований на COVID-19 - так как лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, по последним данным, на территории Республики за все время были зарегистрированы 37 317 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них продолжают лечение 4 003 пациента, полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 30 527 человек, а для 2 787 жителей болезнь окончилась летальным исходом.

Кроме того, за минувшие сутки медики выявили 57 новых случаев пневмоний. В больницы были госпитализированы 38 таких пациентов. Всего на лечении пребывает 1 851 больной с пневмонией, из них 730 находятся на кислородной поддержке.

В Минздраве также сообщают, что с 18 марта были обнаружены 1 683 пациента, уже переболевших коронавирусом раньше.

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