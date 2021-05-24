Под прицельным огнем: За сутки по территории ДНР украинские военные выпустили более 30 снарядов

На предложения задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины в Донбассе официальный Киев не реагирует Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки подразделения украинской армии дважды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 2 раза, а количество примененных ими боеприпасов - 32 единицы, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что под огнем противника оказались окрестности «Вольво-Центра» к северу от Донецка и села Новоласпа на юге страны. Киевские военные применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Все попытки решить конфликт в дипломатическом поле были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

- На предложения задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины в Донбассе официальный Киев не реагирует, - сообщили в республиканском представительстве.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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