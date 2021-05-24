От коронавируса в ЛНР скончался еще один житель

Опасная инфекция продолжает отбирать жизни у людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки медики зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- С начала пандемии в Республике это уже 430 случай летального исхода болезни, - рассказали в ведомстве.

Всего за это время в ЛНР были выявлены и подтверждены 4 645 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4 041 человек.

Напомним, в Луганской Народной Республике разрешили отпраздновать в школах последний звонок. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве позволила провести его на открытом воздухе при условии строгого выполнения всех противоэпидемических требований - соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других необходимых мер защиты детей.

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