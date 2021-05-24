Украинские военные угрозами захватили базу отдыха в Золотом

Жители Донбасса жалуются на противозаконные действия военнослужащих ВСУ, которые размещают боевую технику вблизи жилых районов и занимают частные дома. Фото: штаб «ООС»

Под предлогом «военной необходимости» силовики одного из подразделений ВСУ, действующего в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, захватили для своих нужд 9 жилых домов и базу отдыха в Золотом. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Охамевшие от безнаказанности боевики 92-ой бригады принялись улучшать свои бытовые условия за счет выселения людей. По достоверной информации, украинские каратели заняли 9 домов по улице Прудовая в населенном пункте Золотое, которые жители покинули в начале вооруженного конфликта, - рассказал представитель оборонного ведомства.

При этом, как отметил пресс-офицер, командование украинского батальона предпочло для себя более комфортные условия.

- Комбат Самойленко обустроил командный пункт на территории базы отдыха «Золотовский поплавок». Подполковник пообещал вернуть заведение хозяину после убытия его подразделения из зоны «ООС». И пригрозил, что в случае вызова полиции или прокуратуры он сожжет базу отдыха, и все спишет на обстрел со стороны Народной милиции ЛНР, - добавил Филипоненко.

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