Пенсионный фонд ЛНР приостановит прием граждан с 25 по 27 мая

Прием граждан возобновят с 28 мая по всем направлениям работы. Фото: pflnr.su

Пенсионный фонд Луганской Народной Республики и его территориальные управления временно приостановят прием жителей. Принимать граждан не будут в период с 25 до 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили там, такое решение принято Правительством Республики.

- Согласно распоряжению Правительства Луганской Народной Республики от 21 мая 2021 года № 468-р/21, на период с 25 по 27 мая прием граждан приостановится и будет возобновлен с 28 мая по всем направлениям работы, - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что телефоны «горячих линий» территориальных управлений Пенсионного фонда будут работать в прежнем режиме. Их можно просмотреть на официальном сайте госучреждения.

Тем временем в Министерстве труда и социальной политики Республики рассказали, как изменилась заработная плата в ЛНР за последние 3 года. Средняя выросла почти вдвое, а минимальная - в 2,5 раза. Минимальный размер оплаты труда установлен на территории Республики с 1 января 2021 года в размере 7 883 рубля.

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