В 5 городах ЛНР временно остановят вещание ТВ и радио

Профилактика пройдет в дневное время - с 8.00 до 14.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения ЛНР временно остановит трансляцию программ аналогового телевидения и радио для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

- Эфирное вещание будет отсутствовать в 5 населенных пунктах, - рассказали в ведомстве.

Профилактика там пройдет в дневное время - с 8.00 до 14.00.

В Луганске 24 мая будет приостановлено вещание «5 канала», 27 мая - «России 1», 28 мая - «Муз ТВ». 25 и 26 мая в эфир не выйдут радиостанции «Свое радио» и «Радио Республика».

В поселке городского типа Чернухино 25 мая уйдут на профилактику телеканалы «Луганск 24» и «НТВ», а вместе с ними радиостанция «Радио Победа».

В Ровеньках 26 мая приостановят вещание радиостанций «Радио Республика», «Свое радио», «Радио Победа», «Маяк» и «Вести плюс».

В Стаханове 27 мая профилактические работы затронут радио «Звезда» и «Говорит Кировск».

В Красном Луче 28 мая будет на время прекращено вещание телеканалов «Пятница», «НТВ», «Россия 1», «Россия 24» и «ОТР».

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