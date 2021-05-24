В 5 городах ЛНР временно остановят вещание ТВ и радио

Профилактика пройдет в дневное время - с 8.00 до 14.00
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения ЛНР временно остановит трансляцию программ аналогового телевидения и радио для проведения профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.
- Эфирное вещание будет отсутствовать в 5 населенных пунктах, - рассказали в ведомстве.
Профилактика там пройдет в дневное время - с 8.00 до 14.00.
В Луганске 24 мая будет приостановлено вещание «5 канала», 27 мая - «России 1», 28 мая - «Муз ТВ». 25 и 26 мая в эфир не выйдут радиостанции «Свое радио» и «Радио Республика».
В поселке городского типа Чернухино 25 мая уйдут на профилактику телеканалы «Луганск 24» и «НТВ», а вместе с ними радиостанция «Радио Победа».
В Ровеньках 26 мая приостановят вещание радиостанций «Радио Республика», «Свое радио», «Радио Победа», «Маяк» и «Вести плюс».
В Стаханове 27 мая профилактические работы затронут радио «Звезда» и «Говорит Кировск».
В Красном Луче 28 мая будет на время прекращено вещание телеканалов «Пятница», «НТВ», «Россия 1», «Россия 24» и «ОТР».
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