В Макеевке учились ликвидировать последствия обстрелов со стороны украинских войск

Спасатели отработали действия по разбору завалов и помощи пострадавшим от обстрела шахты. Фото: МЧС ДНР

В Макеевке спасатели отработали действия на случай возможных обстрелов предприятий со стороны украинских войск. Учения провели на территории шахты имени В.М. Бажанова ГП «Макеевуголь». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- По легенде, вследствие попадания снаряда ВСУ произошло частичное обрушение копра скипового ствола № 1 шахты, погибло три человека, двое пострадали, - рассказали в ведомстве.

Для ликвидации условного ЧП служба привлекла 14 единиц техники и 63 человека личного состава. Вначале саперы проверили территорию на наличие взрывоопасных предметов, после чего спасатели приступили к поискам пострадавших рабочих. Их обнаружили, извлекли из-под завалов и эвакуировали.

- Одного из пострадавших шахтеров реанимационно-противошоковая группа МЧС доставила в больницу Макеевки, второго транспортировали автомобилем скорой помощи, - отчитались в службе.

Напомним, с 17 по 22 мая в Республике проходила проверка эффективности работы ведомств на случай внешних угроз. Ее инициировал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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