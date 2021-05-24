Музею миниатюрной книги в Горловке подарили несколько экспонатов из Казахстана

В музее представлены миниатюрные книги из 57 стран более чем на 103 языках мира. Фото: mincult.govdnr.ru

Горловскому музею миниатюрной книги имени В.А. Разумова передали в коллекцию новые экспонаты. Все они изготовлены мастером из Казахстана, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Музей пополнился подарками из Казахстана (город Балхаш) от известного мастера Николая Савидова, сотрудничество с которым длится уже четверть века. На этот раз он презентовал 14 новых миниатюр, в число которых вошли микроскопическая роза, акулы, снеговики, расположенные в ушках иголки, художественная резьба на кусочке абрикосовой косточки и серия работ «Улетный космос», что располагаются в контуре зерна от яблока, - рассказали подробности в мэрии.

Новые экспонаты посетители смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним, Горловский музей миниатюрной книги - единственный подобного рода в мире. Он был основан в 1966 году и насчитывает в своей коллекции более 11 тысяч уникальных мини-экспонатов.

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